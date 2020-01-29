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«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор. Кокорина в списке игроков нет

«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор. Кокор
«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор. Кокорина в списке игроков нет
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» огласила список футболистов, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Испанию.

В список из 27 футболистов не попал нападающий Александр Кокорин, который по решению руководства клуба переведён в «Зенит-2».

Полностью список игроков выглядит так.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Александр Васютин.

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Даниил Круговой.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьёв, Даниил Шамкин.

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