«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор. Кокорина в списке игроков нет

Пресс-служба «Зенита» огласила список футболистов, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Испанию.

В список из 27 футболистов не попал нападающий Александр Кокорин, который по решению руководства клуба переведён в «Зенит-2».

Полностью список игроков выглядит так.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Александр Васютин.



Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Даниил Круговой.



Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.



Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьёв, Даниил Шамкин.