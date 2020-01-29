Де Хеа показал Агуэро два средних пальца во время случайной встречи в Манчестере

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа показал форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро два средних пальца во время случайной встречи, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, испанский вратарь в шутку направил аргентинскому нападающему оскорбительный жест после того, как увидел его сидящим в ресторане под названием Cibo. После этого Агуэро вышел поздороваться с де Хеа.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

Напомним, де Хеа и Агуэро выступали вместе за «Атлетико» с 2009 по 2011 год. Ранее аргентинец рассказывал, что поддерживает тесные отношения с бывшим одноклубником.

Сегодня, 29 января, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.