«Вулверхэмптон» купил Поденсе у «Олимпиакоса» за € 20 млн. Это 9-й португалец в составе
«Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Даниэла Каштелу Поденсе из «Олимпиакоса».
24-летний футболист заключил с «волками» контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. За свою новую команду Даниэл будет выступать под номером 10. При этом в составе английской команды хавбек станет уже девятым португальцем.
Условия трансфера не разглашаются, однако, как сообщает Sky Sports, сумма сделки составила £ 16,9 млн (€ 20 млн).
Поденсе защищал цвета «Олимпиакоса» с 2018 года, а ранее выступал за «Спортинг», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Греции, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 1 жёлтую карточку.
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