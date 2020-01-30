«Фиорентина» сделала запрос по Кришито

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», может покинуть команду перед закрытием зимнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, в услугах 33-летнего футболиста заинтересована «Фиорентина». Клуб уже сделал «Дженоа» запрос по Доменико, однако утверждается, что сам игрок предпочёл бы остаться в генуэзском клубе. В настоящее время он находится в расположении красно-синих.
Кришито перешёл в «Дженоа» летом 2018 года после семи лет в «Зените», с которым он дважды становился чемпионом России, столько же раз завоёвывал Суперкубок и один раз – Кубок страны. Защитик уже выступал за итальянский клуб в периоды с 2003 по 2004, с 2006 по 2007, с 2008 по 2009 и с 2009 по 2011 год.
В нынешнем сезоне Доменико провёл 14 матчей в итальянской Серии А, забил 4 гола (все – с пенальти) и получил 5 жёлтых карточек.
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