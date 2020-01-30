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Ребров: Эмери был фанатик, но он слишком близко подпустил футболистов

Ребров: Эмери был фанатик, но он слишком близко подпустил футболистов
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Унаи Эмери.

«Эмери был фанатик, это точно. Как он себя вёл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери – человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех – не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всё сломалось», — рассказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Ребровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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