Феррейра Карраско вернётся в мадридский «Атлетико»
Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Янник Феррейра Карраско возвращается в „Атлетико“! Вопрос о возвращении бельгийца решён», — написал в «Твиттере» Романо.
26-летний Феррейра Карраско уже выступал за мадридцев с 2015 по 2018 год. В «Атлетико» он перешёл из «Монако». Зимой 2018 года бельгиец подписал контракт с китайским «Далянь Ифан». С 1 января 2020 года в чемпионате Китая был введён «потолок зарплат» для иностранных футболистов — не более €3 млн в год. Из-за этого многие футболисты стали возвращаться в Европу или Южную Америку.
Читайте также
- 31 января 2020
-
02:56
-
02:10
-
01:50
-
00:57
-
00:55
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:13
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
Партнерский контент