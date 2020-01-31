Феррейра Карраско вернётся в мадридский «Атлетико»

Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Янник Феррейра Карраско возвращается в „Атлетико“! Вопрос о возвращении бельгийца решён», — написал в «Твиттере» Романо.

26-летний Феррейра Карраско уже выступал за мадридцев с 2015 по 2018 год. В «Атлетико» он перешёл из «Монако». Зимой 2018 года бельгиец подписал контракт с китайским «Далянь Ифан». С 1 января 2020 года в чемпионате Китая был введён «потолок зарплат» для иностранных футболистов — не более €3 млн в год. Из-за этого многие футболисты стали возвращаться в Европу или Южную Америку.