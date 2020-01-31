Пападопулос прокомментировал информацию о переходе в «Динамо»

Защитник «Гамбурга» и сборной Греции Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном продолжении карьеры в чемпионате России.



«Переход в «Динамо»? Ничего не могу сказать про это, я не перехожу в этот клуб», — сказал Пападопулос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Пападопулос посетил Китай, где провёл переговоры с клубом «Шанхай Шэньхуа». В итоге у сторон возникли разногласия по некоторым условиям контракта.



Пападопулос перешёл в «Гамбург» из «Байера» в 2017 году. Ранее греческий защитник становился обладателем Кубка (сезон-2010/2011) и Суперкубка (2011) Германии в составе «Шальке». В нынешнем сезоне Пападопулос принял участие в двух матчах второй Бундеслиги, однако не отметился результативными действиями.