«Арсенал» объявил об аренде защитника «Саутгемптона» Седрика

Защитник «Саутгемптона» Седрик Суареш перешёл в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Лондонцы обратили своё внимание на игрока сборной Португалии, у которого осталось полгода до истечения контракта с «Саутгемптоном». Клуб готов был предложить за 28-летнего игрока более € 5 млн плюс бонусы, но «Арсеналу» удалось оформить переход только в качестве аренды.



Седрик Суареш принял участие в 16 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Защитник сборной Португалии не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи. Всего футболист сыграл за «Саутгемптон» более 100 матчей. В составе национальной сборной Суареш выиграл чемпионат Европы и был участником чемпионата мира 2018 года в России.