Закрытие трансферного окна в Европе. Все главные сделки! LIVE

Указанное в трансляции время – московское
12:00. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня, 31 января, в футбольной Европе закроется трансферное окно. У команд будет последний шанс усилиться перед решающими матчами в национальных чемпионатах и еврокубках. Сразу отметим, что в России последний день дозаявок – 21 февраля.
Разговоров и слухов было много, но эта зима пока небогата на громкие переходы.
Одной из главных новостей стало возвращение Златана Ибрагимовича в «Милан». Вместе с ним «россонери» впервые за два года одержали пять побед подряд, а сам швед пополнил свою копилку на два гола.
Завершилась эпопея с переходом Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер». Сообщалось, что датчанин будет получать в Милане € 10 млн, а сам трансфер составил € 20 млн.
«Манчестер Юнайтед» провернул топ-сделку, договорившись со «Спортингом» о трансфере Бруну Фернандеша за € 55 млн + € 25 млн в виде бонусов.
«Барселона» ищет усиление в линию атаки. Удастся ли каталонцам договориться с «Арсеналом» о трансфере Обамеянга? Или сине-гранатовые переключатся на Родриго или Ришарлисона?
Интересно развиваются события в Бундеслиге. Дортмундская «Боруссия» приобрела 19-летнего норвежского таланта Эрлинга Холанда и согласовала аренду Эмре Джана. «Герта» объявила о трансфере Кшиштофа Пёнтека из «Милана» за € 27 млн.
«Челси» попробует договориться с «Наполи» о переходе Дриса Мертенса, а «Атлетико» сделает предложение о переходе Эдинсона Кавани.
В России трансферное окно закроется 21 февраля, но вокруг РПЛ тоже много слухов. Может, клубы АПЛ опять обратят внимание на Чалова? Что будет с Алексеем Миранчуком? Или Кокорин переберётся в Европу?
Фёдор Смолов продолжит карьеру в «Сельте». Клубы согласовали условия перехода 29-летнего нападающего «железнодорожников» на правах аренды.
31 января мы наверняка увидим много занимательных переходов, дедлайн обещает получиться жарким. Следите за всеми главными новостями вместе с «Чемпионатом», мы будем оперативно держать вас в курсе последних событий.
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