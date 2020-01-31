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ЦСКА назвал фейком появившиеся сегодня фотографии новой формы

ЦСКА назвал фейком появившиеся сегодня фотографии новой формы
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» отреагировала на новость о новой форме команды.

«Армейцы» опубликовали гиф-изображение, на котором президент США Дональд Трамп говорит «Fake news». Также в посте говорится: «Сегодня вроде не 1 апреля. #хорошаформаданенастоящая».

Ранее в Сети были опубликованы фотографии новой формы ЦСКА от испанского производителя спортивной экипировки Joma. При этом «армейцы» ещё не объявляли о сотрудничестве с новым техническим спонсором.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в первенстве «Зенит». В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.

В «Инстаграме» появились фотографии предполагаемой новой формы ЦСКА
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