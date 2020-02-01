«Вест Хэм», интересовавшийся Чаловым, подписал форварда «Халл Сити» за € 21 млн

Клуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» в последний день трансферного окна подписал 23-летнего английского нападающего клуба «Халл Сити» Джарреда Боуэна, сообщает официальный сайт «молотобойцев».
«Я думаю, Боуэн добьётся больших успехов в нашем клубе Он, вероятно, то, что все называют универсальным нападающим в наши дни. Он может сыграть как в паре форвардов, так и являться наконечником в схеме.
Когда вы забиваете голы, как он, и в таких количествах, это даст вам отличный шанс забить голы в Премьер-Лиге. Нас привлекали голы, которые он забивал на протяжении многих лет; не только за один год, но и за последние три года», — прокомментировал подписание нападающего главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Вест Хэм Юнайтед».
23-летний английский форвард подписал с клубом 5-летнее соглашение и выбрал для выступлений 17-й номер. Трансфер Боуэна обошёлся «Вест Хэму» в € 21,3 млн.
В текущем сезоне Боуэн за «Халл Сити» принял участие в 32 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. Он является третьим бомбардиром Чемпионшипа.
В «Халле» Боуэн успел поработать под руководством 48-летнего российского специалиста Леонида Слуцкого, который отмечал талант форварда.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» проявлял интерес к российскому нападающему ПФК ЦСКА 21-летнему Фёдору Чалову.
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