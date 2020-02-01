«Локомотив» — «Партизан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 14:00
Сегодня, 1 февраля, состоится матч 1-го тура товарищеского турнира в Катаре «Локомотив» — «Партизан». Встреча пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».
Напомним, первый розыгрыш турнира состоялся в январе 2019 года. Тогда участие в нём приняли четыре российских клуба — «Спартак», «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Ростов». Победителем товарищеского турнира стал московский «Спартак». В нынешнем розыгрыше турнира борются «Локомотив», «Ростов», «Спартак» и белградский «Партизан». Последний матч состоится 9 февраля.
Календарь товарищеского турнира в Катаре
Турнирная таблица соревнований в Катаре
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