Итоги зимнего трансферного окна. Самые интересные переходы последних дней

Зимнее трансферное окно закрылось. Клубы завершили свои кампании по усилению состава, многие переходы были громкими и статусными. Кристиан Эриксен и Эшли Янг уже дебютировали за «Интер», Эрлинг Холанд бьёт рекорды в составе дортмундской «Боруссии», Бруну Фернандеш всё-таки перешёл в «Манчестер Юнайтед». Часть трансферов несправедливо выпущена из виду, некоторые из них случились «на флажке».
В расчёт брались трансферы, которые не освещались в статьях «Чемпионата».
Дэнни Роуз, «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
Аренда до конца сезона
Лондонский клуб пытался избавиться от Роуза ещё летом. По крайней мере, в ноябре об этом заявил сам игрок: «Я сказал им, что мой контракт действует ещё 18 месяцев, и я никуда не уйду, пока он не закончится. В январе, вероятно, появится какая-то информация о моём будущем».
Левый защитник «шпор» поссорился с Жозе Моуриньо. Португальский специалист неоднократно оставлял Роуза вне заявки на игру. За последний месяц Дэнни провёл всего два матча. Проблемный игрок отправился на перевоспитание в «Ньюкасл» – аренда до конца сезона. Будущее Роуза в клубе под большим вопросом. Дэнни провёл более 200 матчей за «Тоттенхэм».
Сандер Берге, «Генк» — «Шеффилд Юнайтед»
Сумма трансфера – 26 млн евро
Второй раз за полгода «клинки» бьют клубный рекорд. Летом «Шеффилд Юнайтед» приобрёл у «Суонси» нападающего Оливера Макберни за 19 млн евро. На этот раз состав клуба пополнил Сандер Берге. Талантливый опорник из «Генка» обошёлся «клинкам» в 26 млн евро.
К 21 году Сандер провёл 20 матчей за сборную Норвегии. По итогам группового этапа Лиги чемпионов, Берге вошёл в символическую сборную игроков-открытий турнира. Интерес к игроку проявляли также «Наполи» и «Ливерпуль».
Маркос Рохо, «Манчестер Юнайтед» — «Эстудиантес»
Аренда до конца сезона
За последние три года аргентинец провёл всего 29 матчей в составе «МЮ». Большую часть оставшегося времени Маркос лечился от травм. Были «кресты» и долгое восстановление (почти 7 месяцев). Последний раз Рохо выходил на поле в начале ноября.
Маркос отправился на родину, причём в родной для себя «Эстудиантес». Рохо проведёт в аргентинском клубе полгода. Контракт защитника с «МЮ» истекает летом 2021 года.
Томаш Соучек, «Славия» — «Вест Хэм»
Аренда до конца сезона
Чешский хавбек хорошо знаком российской публике. В летнее межсезонье пресса активно сватала Томаша в «Спартак». Красно-белые в итоге приобрели другого игрока «Славии» – Алекса Крала.
Соучек – опорный полузащитник, ключевой игрок национальной сборной Чехии. По итогам прошлого года Томаш стал лучшим игроком страны. Соучек перешёл в «Вест Хэм» до конца сезона, при этом «молотобойцы» заплатили «Славии» более 4 млн евро за аренду.
Пако Алькасер, «Боруссия» Д – «Вильярреал»
Сумма трансфера – 23 млн евро
Испанский форвард здорово начал сезон: в первых четырёх турах Бундеслиги он оформил 4 гола и 1 ассист. В сентябре Пако получил травму ахилла и вернулся в состав лишь к началу ноября. К тому времени «Боруссия» научилась играть без Алькасера. Недавно дортмундцы приобрели Эрлинга Холанда, что поставило крест на перспективах Пако в клубе. Слишком уж мощно выглядит норвежский нападающий.
Сам Алькасер заявлял, что намерен вернуться в Испанию. «Вильярреал» с радостью приютил Пако. Трансфер обошёлся в 23 млн евро, хотя трансферная стоимость Алькасера – 42 млн евро. Весьма выгодно для «жёлтой субмарины».
Кшиштоф Пёнтек, «Милан» — «Герта»
Сумма трансфера – 27 млн евро
Совсем другого ожидали «россонери» от поляка. Второй сезон Пёнтека в «Милане» откровенно не задался – всего 4 гола в 18 матчах Серии А. С приходом Златана Ибрагимовича в клуб, Кшиштоф присел на скамейку запасных. Лишь однажды Пёнтек вышел на поле: Кшиштоф забил гол и однажды ассистировал партнёрам в матче Кубка Италии против «СПАЛ».
Отец Пёнтека заявил, что его сын намерен покинуть «Милан»: «Кшиштоф не хочет сидеть в запасе. Несколько клубов АПЛ проявляли интерес к нему». Ходили слухи о возможном переходе поляка в «Тоттенхэм», но «шпоры» рассчитывали лишь на аренду. Пёнтек стал игроком берлинской «Герты», которая шумит на трансферном рынке.
Люка Тузар, «Лион» — «Герта»
Сумма трансфера – 25 млн евро
Французский хавбек перешёл в «Герту», но остаток сезона проведёт в «Лионе». В 2019 году за Тузаром охотился «Зенит». Люка входит в топ-10 полузащитников Лиги 1 сразу по нескольким показателям: перехваты (1.6 за матч), удары (1.2), выигранные верховые единоборства (2.4).
В текущем сезоне на счету Тузара два гола и три ассиста. «Герта» серьёзно взялась за усиление состава. С лета 2019 года берлинцы потратили 96 млн евро. Команда поднимается из подвала Бундеслиги – ещё в ноябре они балансировали на грани зоны вылета.
Алессандро Флоренци, «Рома» — «Валенсия»
Аренда до конца сезона
Одна из главных неожиданностей. Капитан «Ромы» покинул клуб, но пока лишь на время. Паулу Фонсека несколько раз оставлял Алессандро в запасе. На позиции правого защитника большая конкуренция: помимо Флоренци, в «Роме» есть Спинаццола и Сантон.
В ноябре Алессандро высказался по поводу своего будущего в клубе: «Надеюсь убедить тренера в своей нужности для «Ромы». Хочу быть капитаном, подавать пример, как это делал последние несколько лет». Интерес к Флоренци проявляли «Интер» и «Фиорентина», но Алессандро выбрал Испанию. Остаток сезона Флоренци проведёт в «Валенсии».
Янник Феррейра Карраско, «Далянь Ифан» — «Атлетико»
Аренда до конца сезона
Бельгиец вернулся в мадридский клуб. Два года назад Янник променял «Атлетико» на «Далянь Ифан». С введением потолка зарплат для легионеров, начался отток игроков из Китая. В Европу уехал Джексон Мартинес («Портимоненси»), Хавьер Маскерано оказался на родине («Эстудиантес»).
Феррейра Карраско не разучился играть футбол. Бельгийский вингер был одним из лучший в Китайской Суперлиге – 25 матчей, 17 забитых мячей, 8 голевых передач. «Атлетико» испытывает проблемы в атаке, поэтому Симеоне решил вернуть своего проверенного бойца.
Кристиан Куэва, «Краснодар» — «Сантос»
Сумма трансфера – 6 млн евро
Летом 2018 года Кристиан перешёл из «Сан-Паулу» в «Краснодар». За 23 игры, проведённые в составе «быков», Куева смог по разу забить и ассистировать своим партнёрам. Перуанец не адаптировался к России и покинул «Краснодар» спустя полгода – Кристиана арендовал «Сантос».
Бразильский клуб выкупил Куеву за 6 млн евро. «Быки» должны быть довольны, ведь им удалось «отбить» потраченные средства – Кристиан переходил в «Краснодар» за 8 млн евро. Лучше так, чем держать неликвид в составе.
Эмре Джан, «Ювентус» — «Боруссия» Д
Аренда до конца сезона
Немецкий опорник не раз пожалел о своём уходе из «Ливерпуля». Мерсисайдцы на полпути к долгожданному чемпионству, недавно случилась победа в Лиге чемпионов. С приходом Маурицио Сарри в «Ювентус», Джан перестал играть. Эмре не попал в заявку команды на матчи ЛЧ.
Джан провёл всего 8 матчей за «Ювентус» в этом сезоне, лишь два из них в стартовом составе. Помимо Эмре, на скамейке туринцев скучают Адриен Рабьо и Аарон Рэмси. Дортмундская «Боруссия» арендовала Джана на полгода.
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