Семак: не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно было бы отправлять в аренду
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации с форвардом клуба Александром Кокориным. Ранее 28-летний футболист отказался перейти в «Сочи» на правах аренды, после чего его отправили тренироваться со второй командой сине-бело-голубых.
«До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на второй сбор. Я свою позицию уже прояснял и повторю ещё раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и всё скажет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Контракт Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Всё началось со звонка Миллеру». Уткин поделился информацией об истории Кокорина
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