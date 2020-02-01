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«Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы в матчах чемпионата Германии

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы в матчах чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также хавбек Тьяго Алькантара. Автором единственного гола «Майнца» стал защитник Йерри Юсте.

Германия - Бундеслига. 20-й тур
01 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 8'   0:2 Мюллер – 14'   0:3 Алькантара – 26'   1:3 Юсте – 45'

В другом матче 20-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала берлинский «Унион». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль. Ещё по одному мячу в ворота «Униона» отправили полузащитники Джейдон Санчо и Аксель Витсель, а также нападающий Марко Ройс, реализовавший пенальти.

Германия - Бундеслига. 20-й тур
01 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Унион
Берлин
1:0 Санчо – 13'   2:0 Холанд – 18'   3:0 Ройс – 68' (пен)   4:0 Витсель – 70'   5:0 Холанд – 76'
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