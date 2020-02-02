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Ибрагимович пропустит матч с «Вероной» из-за болезни

Ибрагимович пропустит матч с «Вероной» из-за болезни
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матч 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной»

«Симон Кьер и Златан Ибрагимович были больны последние несколько дней, и вряд ли они будут в составе. У Раде Крунича тоже были некоторые проблемы, посмотрим, сделает ли он это. У нас есть некоторые трудности, но состав готов. Со следующей недели у нас также будет Лукас Билья в полузащите», — приводятся слова главного тренера «Милана» Стефана Пиоли на официальном сайте клуба.

Матч между «Миланой» и «Вероной» состоится 2 февраля, игра начнётся в 17:00 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 1 гол. На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии A, набрав 31 очко.

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