Златан всемогущий. «Милан» близок к излечению хронической болезни

В последние годы «Милан» превратился в клуб, который ведёт сумбурную трансферную политику, из окна в окно тратит на новичков если не громадные по современным меркам, то очень серьёзные деньги – и всё равно никак не может построить свою команду мечты, чтобы попасть хотя бы в Лигу чемпионов. Во всём этом трансферном хаосе прослеживалось немало проблем, а одна из главных – пусть и локальная – это, вне всяких сомнений, вечный вопрос центрального нападающего.

С 2015-го «Милан» перепробовал на позиции всех, кого только можно: Луиса Адриано (куплен за 8 млн евро), Карлоса Бакку (30 млн), Джанлуку Лападулу (9 млн евро), Андре Силву (38 млн), Николу Калинича (аренда за 5 млн и выкуп прав за 22,5 млн), Гонсало Игуаина (аренда за 10,2 млн, которая досрочно прервалась), Кшиштофа Пёнтека (38 млн), Рафаэла Леау (23 млн евро). Кроме того, были использованы ещё и внутренние кадровые ресурсы – такие, например, как талантливый юноша Патрик Кутроне, в итоге утонувший в бесконечной конкуренции и позже всплывший в Англии.



Фактически каждый сезон, а иногда – и по два-три раза за чемпионат, «Милан» разочаровывался в имеющемся исполнителе и судорожно начинал поиски нового. Деньги транжирились без всякой жалости, так родилось несколько спорных трансферов. Один из них — приобретение Пёнтека год назад. Красно-чёрные отдали 38 млн евро за поляка, который провёл лишь три сильных месяца в карьере. Как итог, поначалу Кшиштоф сверкал, а затем совсем зачах – не хватило окружения, системы, опыта и класса. Отсутствие эффективного центрального нападающего стало хронической болезнью итальянского клуба.



И теперь, когда все варианты перепробованы, «Милан» пригласил старого товарища Ибрагимовича. Клуб хотел сделать это ещё год назад, но тогда не срослось. Понятно, что после двух неполных игр рано петь дифирамбы и делать какие-либо глубокие выводы. Но одно из сомнений по поводу состоявшегося альянса – возможно, самое главное – уже испарилось. Возникали опасения, что 38-летний нападающий (как же страшно вообще произносить такие цифры), переживший тяжелейшую травму колена пару лет назад и два сезона отыгравший в богатом и статусном, но среднем по спортивному уровню чемпионате МЛС, не сможет выдерживать интенсивность серии А. Однако Златан не просто смог сделать это сразу же. В каждом матче он, только появляясь на поле, мгновенно становился лучшим.

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Для «Милана» огромный плюс в том, что Ибрагимович, как известно, не узкопрофильный форвард. Ему не нужна тренерская система (а её у команды на сегодня нет) – он сам создаёт систему вокруг себя. В некоторых командах, заточенных на сложносочинённый футбол, это качество Златана стало бы недостатком (да и становилось – как в «Барселоне» или в поздней сборной Швеции), но в сегодняшнем «Милане» эгоцентричность форварда только кстати.

В игре с «Кальяри» Ибрагимович выдал роскошные показатели. Он выполнил огромный объём ТТД: 79 действий, это второй показатель в команде после Тео Эрнандеса и первый с отрывом среди представителей атакующей группы. Также у шведа высокая для форварда-наконечника вовлечённость в комбинационную игру (31 передача, 24 точных) и сумасшедший объём единоборств – 32 дуэли, 38% выигранных.

Для «Милана» особенно важно его умение зацепиться за любой, даже самый сложный, верховой мяч. Команда пока не приучена к стабильному выходу из обороны низом, и наличие впереди нападающего, который сохраняет мяч даже после высоких вертикальных забросов – это серьёзная подмога. Против «Кальяри» Ибрагимович выиграл 6 верховых единоборств из 11. То есть после каждого второго заброса он давал команде продолжить атаку.

И, конечно же, самое главное – умение Ибрагимовича находить моменты, выскакивать на ударные позиции. За 136 минут в «Милане» он нанёс 5 ударов (четыре в створ), из них четыре – с близкого расстояния с игры, ещё один – с опасного штрафного. В среднем это 3,31 попытки за 90 минут. Один гол Златана был засчитан и стал победным против «Кальяри», ещё один был отменён из-за офсайда. Он по-прежнему великий завершитель, феноменально пробивающий из любой позиции, в том числе после фланговых навесов. У Пёнтека с точки зрения количества ударов цифры сопоставимы (по сезону – 3,06 удара за игру), но куда хуже точность и качество.

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Если польским форвардом действительно интересуется «Тоттенхэм» — и готов заплатить сопоставимые с затратами «Милана» деньги, то итальянцам не стоит искушать судьбу. Потому что через полгода-год за Пёнтека могут предложить намного меньше. А без сильного центрального нападающего команда теперь не останется.



Вопрос лишь в том, сколько Златану ещё отведено. Год карьеры, полтора, два? Не потеряй это время, «Милан».

Использованы данные Wyscout.