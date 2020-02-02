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«Сегодня футбол умер». Реакция болельщиков на наказание Неймара за финт

«Сегодня футбол умер». Реакция болельщиков на наказание Неймара за финт
Футбол / Франция 0

Футбольные фанаты по всему миру возмутились действиями арбитра, показавшего жёлтую карточку Неймару во время матча 22-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье».

Напомним, бразилец выполнил эффектный финт «радуга», однако арбитр трактовал действия футболиста как «неспортивное поведение».

«Неймар получил жёлтую карточку за финт? Футбол умер», — написал пользователь «Твиттера» Ramon Sant.

«Они просто убивают футбол», — возмущается на своей странице в «Твиттере» пользователь Neobxd.

«Неймар не может веселиться, праздновать день рождения, красить волосы, отдыхать на карнавале, иметь связи с девушками. Неймар не может упасть, почувствовав боль, а теперь он ещё не может и обыгрывать соперников с помощью дриблинга. Всё идёт к тому, что скоро Неймар не сможет быть человеком», — пишут в фанатском аккаунте Неймара.

Неймар получил жёлтую карточку за издевательский финт
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