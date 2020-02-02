Роналду: горжусь тем, что забил 50 голов в футболке «Ювентуса»!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0), а также достижение отметки в 50 забитых мячей в составе туринского клуба.
«Приятно вернуться к победам. Я рад вновь забить на нашем стадионе! Горжусь тем, что забил 50 голов в футболке „Ювентуса“! — написал Роналду в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду забил 19 голов в чемпионате Италии (7 — с пенальти) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером является нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (23).
«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
Роналду забил 740-й гол в карьере. Он в пятёрке лучших бомбардиров за всю историю
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