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Роналду: горжусь тем, что забил 50 голов в футболке «Ювентуса»!

Роналду: горжусь тем, что забил 50 голов в футболке «Ювентуса»!
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0), а также достижение отметки в 50 забитых мячей в составе туринского клуба.

«Приятно вернуться к победам. Я рад вновь забить на нашем стадионе! Горжусь тем, что забил 50 голов в футболке „Ювентуса“! — написал Роналду в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду забил 19 голов в чемпионате Италии (7 — с пенальти) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером является нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (23).

«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Роналду забил 740-й гол в карьере. Он в пятёрке лучших бомбардиров за всю историю
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