«Милан» сыграл вничью с «Вероной», «Аталанта» — с «Дженоа»
«Милан» сыграл вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 1:1.
На 13-й минуте матча гостей вперёд вывел защитник Марко Фараони. На 29-й минуте полузащитник «россонери» Хакан Чалханоглу счёт сравнял. На 68-й минуте «Верона» осталась в меньшинстве после удаления Софьяна Амрабата, однако вырвать победу в оставшееся время хозяева не смогли.
В параллельном матче «Аталанта» поделила очки с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Рафаэл Толой и Йосип Иличич. У гостей отличились Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Арнальдо Антонио Санабрия.
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