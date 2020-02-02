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«Милан» сыграл вничью с «Вероной», «Аталанта» — с «Дженоа»

«Милан» сыграл вничью с «Вероной», «Аталанта» — с «Дженоа»
Футбол / Италия 0

«Милан» сыграл вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте матча гостей вперёд вывел защитник Марко Фараони. На 29-й минуте полузащитник «россонери» Хакан Чалханоглу счёт сравнял. На 68-й минуте «Верона» осталась в меньшинстве после удаления Софьяна Амрабата, однако вырвать победу в оставшееся время хозяева не смогли.

В параллельном матче «Аталанта» поделила очки с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Рафаэл Толой и Йосип Иличич. У гостей отличились Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Арнальдо Антонио Санабрия.

Италия - Серия А. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
0:1 Фараони – 13'   1:1 Чалханоглу – 29'
Удаления: нет / Амрабат – 68'
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