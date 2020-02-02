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Форвард «Монако» Мартинш рискует получить 6-месячную дисквалификацию за толчок судьи

Форвард «Монако» Мартинш рискует получить 6-месячную дисквалификацию за толчок судьи
Футбол / Франция 0

Вингер «Монако» Желсон Мартинш может получить длительную дисквалификацию за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом». Об этом сообщает Get French Football News.

Согласно регламенту лиги, 24-летний футболист монегасков может быть отстранён от матчей на срок от 8 матчей до 6 месяцев. Решение по наказанию для португальца будет принято в среду, 5 февраля, когда состоится заседание дисциплинарного комитета Лиги 1.

Напомним, Мартинш толкнул арбитра Микаэля Лесажа после того, как тот предъявил красную карточку его одноклубнику Тьемуэ Бакайоко. За проявленную агрессию португалец также был удалён с поля. После этого вингер снова подошёл к судье и толкнул его. Оставшись в меньшинстве, «Монако» проиграл «Ниму» со счётом 1:3.

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