Рангник может стать и главным тренером, и спортивным директором «Милана»
Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», летом может присоединиться к «Милану», сообщает Bild.
По информации источника, миланский клуб предлагает 61-летнему немецкому специалисту сразу несколько должностей — главного тренера и спортивного директора команды. Ранее сам Рангник опроверг информацию о переговорах с «Миланом». На данный момент главным тренером «Милана» является Стефано Пиоли.
Ранее Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и в других командах.
«Милан» набрал в 22 матчах 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Ювентус».
Рангник прокомментировал слухи о назначении в «Милан»
Читайте также
- 3 февраля 2020
-
20:49
-
20:30
-
20:29
-
20:03
-
20:03
-
20:00
-
19:46
-
19:41
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:14
-
18:06
-
18:04
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:09
-
16:02
-
15:54
-
15:50
Партнерский контент