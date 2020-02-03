Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рангник может стать и главным тренером, и спортивным директором «Милана»

Рангник может стать и главным тренером, и спортивным директором «Милана»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», летом может присоединиться к «Милану», сообщает Bild.

По информации источника, миланский клуб предлагает 61-летнему немецкому специалисту сразу несколько должностей — главного тренера и спортивного директора команды. Ранее сам Рангник опроверг информацию о переговорах с «Миланом». На данный момент главным тренером «Милана» является Стефано Пиоли.

Ранее Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и в других командах.

«Милан» набрал в 22 матчах 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Ювентус».

Рангник прокомментировал слухи о назначении в «Милан»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020