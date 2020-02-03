Рангник может стать и главным тренером, и спортивным директором «Милана»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», летом может присоединиться к «Милану», сообщает Bild.



По информации источника, миланский клуб предлагает 61-летнему немецкому специалисту сразу несколько должностей — главного тренера и спортивного директора команды. Ранее сам Рангник опроверг информацию о переговорах с «Миланом». На данный момент главным тренером «Милана» является Стефано Пиоли.



Ранее Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и в других командах.



«Милан» набрал в 22 матчах 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Ювентус».

Рангник прокомментировал слухи о назначении в «Милан»