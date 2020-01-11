Рангник прокомментировал слухи о назначении в «Милан»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Милана».
«У меня никогда не было контактов с «Миланов». Но когда я только начинал карьеру, я смотрел на россонери с восхищением. Это были 80-е годы, на скамейке сидел Арриго Сакки, которому удалось построить команду, способную доминировать в Европе долгое время. Я внимательно следил за его работой и клубом в целом. «Милан» тогда играл в футбол, который мне нравится, и, наверное, это команда и тренер, повлиявшие на мою карьеру больше всего.
В последние годы я улучшил свои навыки в роли спортивного директора, но сейчас я счастлив на своей нынешней должности. Хотя в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Я всё ещё достаточно молод, чтобы вернуться на скамейку. Давайте подождём и посмотрим, как будет развиваться «Ред Булл», — цитирует Рангника Calciomercato.it.
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