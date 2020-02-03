В Британии предложили ограничить в фирмах общение на тему спорта из-за ущемления женщин

В Великобритании предложили ограничить общение сотрудников фирм на спортивную тематику. С такой инициативой выступила руководитель Дипломированного института управления (CMI) Энн Франк. По мнению Франк, подобные разговоры ущемляют права далёких от мира спорта сотрудниц компаний.



«Многие женщины чувствуют себя обделёнными. Они не следят за такими видами спорта, как футбол и крикет, и им не нравится, когда их заставляют говорить о спорте или, наоборот, не вовлекают в беседу. Я ничего не имею против любителей спорта, это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками спорта», — приводит слова Франк BBC.



При этом Франк не считает, что разговоры на спортивную тематику должны быть полностью запрещены. Она отметила, что хорошие менеджеры должны делать всё, чтобы все в их коллективе чувствовали себя комфортно.