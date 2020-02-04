Боснич: Игало может стать новым Кантона для «МЮ»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Австралии Марк Боснич выразил мнение, что 30-летний новичок Одион Игало, перешедший из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» на правах аренды, может стать для манкунианцев новым Эриком Кантона и удивить всех.

«Приобретение Игало не было запланировано. Я могу понять людей, которые говорят, что клуб подписал его от отчаяния, но после травмы Маркуса Решфорда клубу ничего не оставалось.



Думаю, «Манчестер Юнайтед» всё ещё может попасть в топ-4, и они обязательно должны были кого-нибудь пригласить. Пришедшему парню нечего терять, никто не ждет от него чего-либо невероятного, но они определенно нуждались в игроке на этой позиции.

Кто знает? Очень, очень давно «Красные дьяволы» подписали одного француза, на которого не возлагали особых ожиданий, но который привёл их к одному из самых успешных сезонов», — приводит слова Боснича Sky Sports.

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн. Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.