Новичок «МЮ» Игало потратил £ 1 млн на строительство детского дома на родине

30-летний нигерийский форвард Одион Игало, перешедший из китайского «Шанхай Шэньхуа» в клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», признался, что выделил из своих средств £ 1 млн на строительство детского дома на родине, а также рассказал, что помогает и другим семьям.
«Я мечтаю повлиять на жизнь других людей, и это один шаг в правильном направлении. Надеюсь, что жизнь будет позитивно меняться, цели и задачи детского дома будут полностью достигнуты, а дети будут успешны в жизни», — так Одион прокомментировал информацию о строительстве детского дома The Sun.
В 2015 году в интервью изданию Daliy Mirror он признался, что также помогает и другим семьям на родине.
«Моя семья для меня всегда под первым номером. Каждый месяц я отправляю им деньги, но также отправляю пожертвования менее привилегированным, потому что я сам был бедным. Я отправляю деньги детям, в школы и забочусь о 45 вдовах, женщинах, у которых нет мужей, и я пытаюсь создать благотворительную организацию, чтобы что-то вернуть. Я знаю, что значит не иметь ничего», — приводит слова Игало Daily Mirror.
В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн. Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.
- 3 февраля 2020
-
08:32
-
08:13
-
07:55
-
07:01
-
06:28
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
03:57
-
02:29
-
01:36
-
01:02
-
00:54
-
00:45
-
00:39
-
00:31
-
00:15
-
00:05
- 2 февраля 2020
-
23:44
-
23:43
-
23:30
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:03
-
21:02