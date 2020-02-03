Новичок «МЮ» Игало потратил £ 1 млн на строительство детского дома на родине

30-летний нигерийский форвард Одион Игало, перешедший из китайского «Шанхай Шэньхуа» в клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», признался, что выделил из своих средств £ 1 млн на строительство детского дома на родине, а также рассказал, что помогает и другим семьям.

«Я мечтаю повлиять на жизнь других людей, и это один шаг в правильном направлении. Надеюсь, что жизнь будет позитивно меняться, цели и задачи детского дома будут полностью достигнуты, а дети будут успешны в жизни», — так Одион прокомментировал информацию о строительстве детского дома The Sun.

В 2015 году в интервью изданию Daliy Mirror он признался, что также помогает и другим семьям на родине.

«Моя семья для меня всегда под первым номером. Каждый месяц я отправляю им деньги, но также отправляю пожертвования менее привилегированным, потому что я сам был бедным. Я отправляю деньги детям, в школы и забочусь о 45 вдовах, женщинах, у которых нет мужей, и я пытаюсь создать благотворительную организацию, чтобы что-то вернуть. Я знаю, что значит не иметь ничего», — приводит слова Игало Daily Mirror.

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн. Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.