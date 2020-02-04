Нападающий «Наполи» Милик забил 15 из 35 своих голов в Серии А первым касанием в матче

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» в гостях на стадионе «Луиджи Феррарис» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счётом 4:2.
Уже на третьей минуте матча своим первым касанием мяча счёт в этой встрече открыл 25-летний польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик. Как сообщает Opta, для него это 15-й гол забитый первым касанием в чемпионате Италии. Всего на его счету 35 забитых мячей.
В текущем сезоне Милик за «Наполи» провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и не отдал ни одной результативной передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн, а контракт рассчитан до лета 2021 года.
«Наполи», набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в Серии А. В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют дома с «Лечче», который идёт на 17-м месте.
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