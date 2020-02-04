Уткин: «Тамбов» обманывает не только своих фанатов, но и президента России

Журналист Василий Уткин прокомментировал новость о переезде «Тамбова» на стадион «Нижний Новгород» в одноимённом городе до конца нынешнего сезона.

«Тамбов» оставшиеся до вылета домашние матчи проведёт не в Саранске, а в Нижнем Новгороде. А какие могут быть причины, интересно? Мне представляется борьба влияний представителей двух городов, где есть стадионы, но нет команды, за то, чтобы залучить к себе «Тамбов» и обеспечить загрузку. Это же необходимо.

Стадионы чемпионата мира! Президент приказал же, чтобы они работали. И вот два по очереди загружает команда, для которой оба чужие. Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России.

Команду, достойную Премьер-Лиги, не могут сделать ни Нижний, ни Саранск. А ведь смысл был именно в этом. В Саранске, видимо, вообще единственной логикой заполучить чемпионат была мегастройка. Это же столица цемента! Вот и построили. И обманывают теперь не кого-то, а главу государства», — написал Уткин в своём телеграм-канале.