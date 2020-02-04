РФС определится с местом проведения финального матча Кубка России 11 февраля

Исполком РФС определится с местом проведения финального матча Кубка России сезона-2019/2020 на заседании, которое пройдёт 11 февраля, сообщает официальный сайт организации.
На заседании будут рассмотрены также вопросы о реформировании структуры проведения Кубка России сезона-2020/2021.
Напомним, в 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА, грозненский «Ахмат» примет «Зенит», «Урал» сыграет на выезде с ярославским «Шинником», а «Химки» примут московское «Торпедо». Встречи состоятся 4 и 5 марта. Из действующих участников самым титулованным клубом в истории Кубка России является ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз. Далее идут «Спартак» и «Зенит» (по 3). «Ахмат» становился обладателем трофея один раз. Финальный матч Кубка России пройдёт 13 мая.
- 4 февраля 2020
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