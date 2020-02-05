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Моуринью — о составе «Ливерпуля» на матч со «Шрусбери»: Клопп делает всё, что хочет

Моуринью — о составе «Ливерпуля» на матч со «Шрусбери»: Клопп делает всё, что хочет
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал решение тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа выставить на переигровку матча четвёртого раунда Кубка Англии против «Шрусбери Таун» молодёжный состав. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.

«Юрген Клопп делает всё, что хочет. Делает то, что ему разрешает или не разрешает руководство клуба или правила. Клопп — это Клопп. Я предпочитаю играть. Пока мы не вылетели из Кубка Англии, мы будем сражаться», — цитирует Моуринью Football.London. Его «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» сегодня, 5 февраля, начало — в 22:45 мск.

Напомним, сам Юрген Клопп не присутствовал на матче «Ливерпуль» — «Шрусбери», командой руководил главный тренер «Ливерпуля» U23 Нил Критчли. В 1/8 финала турнира «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси».

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