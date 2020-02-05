Моуринью — о составе «Ливерпуля» на матч со «Шрусбери»: Клопп делает всё, что хочет

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал решение тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа выставить на переигровку матча четвёртого раунда Кубка Англии против «Шрусбери Таун» молодёжный состав. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.

«Юрген Клопп делает всё, что хочет. Делает то, что ему разрешает или не разрешает руководство клуба или правила. Клопп — это Клопп. Я предпочитаю играть. Пока мы не вылетели из Кубка Англии, мы будем сражаться», — цитирует Моуринью Football.London. Его «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» сегодня, 5 февраля, начало — в 22:45 мск.

Напомним, сам Юрген Клопп не присутствовал на матче «Ливерпуль» — «Шрусбери», командой руководил главный тренер «Ливерпуля» U23 Нил Критчли. В 1/8 финала турнира «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси».