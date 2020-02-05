РФС выступил с заявлением по поводу информации о недопуске России до ЧМ-2022

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о невозможности выступить в чемпионате мира 2022 года.
Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности принятия участия в ЧМ-2022 в Катаре.
«Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.
Также утверждалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.
- 5 февраля 2020
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