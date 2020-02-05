Бывший игрок московского «Локомотива» Одемвингие станет профессиональным гольфистом

Бывший форвард московского «Локомотива» Питер Одемвингие учится в Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA), информирует Sky Sports.

38-летний нигериец проходит курс обучения и надеется выступить на PGA Tour — основных мужских профессиональных гольф-турах в Северной Америке.

Одемвингие завершил игровую карьеру в апреле 2019 года.

Нападающий родился в Узбекистане. В 12 лет вместе с родителями переехал в Татарстан, а затем в Москву, где занимался в футбольной школе ЦСКА. В возрасте 17 лет отец отправил его в Нигерию.

На профессиональном уровне Одемвингие выступал за нигерийский «Бендел Иншурэнс», бельгийский «Ла-Лувьер», французский «Лилль», московский «Локомотив», английские «Вест Бромвич Альбион», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити», «Ротерем Юнайтед», а также индонезийский «Мадура Юнайтед».