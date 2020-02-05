16-летний Тороп отыграл на ноль в матче ЦСКА с «Ориуэлой»

В рамках второго тренировочного сбора в Кампоаморе ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанскую «Ориуэлу» со счётом 2:0.
По итогам противостояния с испанской «Ориуэлой» приз лучшего игрока матча в виде красивой вазы получил вратарь ЦСКА Владислав Тороп. 16-летний вратарь впервые сыграл в стартовом составе ЦСКА и отыграл на ноль.
ЦСКА (Москва, Россия) — «Ориуэла» (Испания) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Караев (45), 2:0 — Шкурин (89).
ЦСКА проведёт также матчи с «Норшелланном» (Дания), «Оддом» (Норвегия) и «Зенитом».
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
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