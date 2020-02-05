Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»
В товарищеском матче на втором сборе в Испании ЦСКА встречался с датским «Норшелланном». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Кампоамор» и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
На 14-й минуте матча счёт открыл хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Ильзат Ахметов упрочил преимущество московской команды в счёте.
Ранее сегодня ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанскую «Ориуэлу» со счётом 2:0.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
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