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Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»

Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на втором сборе в Испании ЦСКА встречался с датским «Норшелланном». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Кампоамор» и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.

На 14-й минуте матча счёт открыл хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Ильзат Ахметов упрочил преимущество московской команды в счёте.

Ранее сегодня ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанскую «Ориуэлу» со счётом 2:0.

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2020, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Норшелланн
Фарум, Дания
1:0 Влашич – 14'   2:0 Ахметов – 54'
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