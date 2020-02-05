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16-летний Тороп прокомментировал дебют за ЦСКА

16-летний Тороп прокомментировал дебют за ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в первой команде «армейцев». Голкипер провёл на поле все 90 минут во встрече с испанской «Ориуэлой», которая завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.

«Игра была простой. Надо было просто максимально хорошо выполнить свою работу. Одноклубники и Сергей Иванович поддержали меня перед матчем. Волнения вообще не было. С командой я тренируюсь полгода, уже смог адаптироваться, подсказывать партнёрам стало полегче. Сухой матч — это очень важно. Вселяет дополнительную уверенность. Думаю, с каждым матчем буду играть увереннее. Не ожидал, что получу приз, вручаемый лучшему игроку, но было очень приятно. Спасибо тем, кто подарил», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

16-летний Тороп отыграл на ноль в матче ЦСКА с «Ориуэлой»
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