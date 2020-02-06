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«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

В переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голами в составе «Тоттенхэма» отметились полузащитник Лукас Моура и нападающий Сон Хын Мин, успешно реализовавший пенальти. Также защитник «Саутгемптона» Джек Стивенс отправил мяч в собственные ворота. За гостей забили форварды Шейн Лонг и Дэнни Ингс.

Напомним, первый матч «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» завершился ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «шпоры» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, а «Саутгемптон» завершил выступление в турнире. В следующей стадии Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Норвич Сити».

Кубок Англии. 1/16 финала, переигровки
05 февраля 2020, среда. 22:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Стивенс – 12' (автогол)   1:1 Лонг – 34'   1:2 Ингс – 72'   2:2 Лукас Моура – 78'   3:2 Мин – 87' (пен)
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