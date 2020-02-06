«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон»

В переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Голами в составе «Тоттенхэма» отметились полузащитник Лукас Моура и нападающий Сон Хын Мин, успешно реализовавший пенальти. Также защитник «Саутгемптона» Джек Стивенс отправил мяч в собственные ворота. За гостей забили форварды Шейн Лонг и Дэнни Ингс.



Напомним, первый матч «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» завершился ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «шпоры» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, а «Саутгемптон» завершил выступление в турнире. В следующей стадии Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Норвич Сити».