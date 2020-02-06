Игрок «Сампдории» Экдаль: в футболе царит атмосфера гомофобии

Шведский полузащитник итальянской «Сампдории» Олбин Экдаль принял участие в конференции «Спорт против гомофобии: матч, который нужно выиграть» и поделился мнением о положении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в современном футболе.

«В идеальном мире никто не постеснялся бы признаться в гомосексуальности — ни в футболе, ни в обычной жизни. Но реальность другая: только восемь футболистов совершили каминг-аут, это очень маленькие цифры. В футболе царит атмосфера гомофобии, и эти игроки боятся стать объектом оскорблений и прессинга. В итоге они вынуждены скрываться.



Мы должны победить эту проблему, пользуясь образованием как силой добра. Что мы за общество, если парень не может мечтать о карьере футболиста из-за своей сексуальной ориентации?», — приводит слова Экдаля Calcio e Finanza.