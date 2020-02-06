Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить Ундера

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к турецкому полузащитнику римской «Ромы» Дженгизу Ундеру, утверждает Football Italia со ссылкой на Gunes.

По данным источника, приобрести футболиста попросил лично главный тренер английского клуба Жозе Моуринью. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если «Тоттенхэм Хотспур» пробьётся в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Ундер перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В нынешнем сезоне 22-летний турецкий хавбек принял участие в 12 матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2023 года.