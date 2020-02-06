Кроос: я точно не из тех, кто будет играть до 38 лет

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сказал, что вряд ли подпишет долгосрочный контракт, когда закончится его нынешнее соглашение со «сливочными».

«Я точно не из тех, кто будет играть до 38 лет. У меня контракт на 3,5 года, то есть до лета 2023 года. Мне будет уже 33. Это отличный возраст, чтобы задуматься о жизни без контрактов, которые рассчитаны на четыре года. Когда наступит это время, останется немного до завершения моей карьеры», — сказал Кроос в интервью Sportschau Club.

Тони выступает за «Реал» с лета 2014 года. Ранее хавбек защищал цвета мюнхенской «Баварии» и «Байера» из Леверкузена.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 30-летний немец записал в свой актив 4 гола и 8 результативных передач.