Гвардиола: если Азар не играет на своём уровне, значит что-то у него идёт не так в «Реале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вингере «Реала» Эдене Азаре.
«Если Азар не играет на привычном уровне, значит что-то у него идёт не так в „Реале“. Но сложно добавить что-то ещё по этому поводу. Выступая в Англии, он доказал, что является игроком мирового уровня. Всем нужно время на адаптацию», — приводит слова Гвардиолы Marca со ссылкой на Post United.
Напомним, Азар перешёл в «Реал» минувшим летом из «Челси». Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 100 млн. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах на клубном уровне. На счету бельгийца 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.
«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Первая встреча между командами состоится на «Сантьяго Бернабеу» (26 февраля), ответная — на «Этихаде» (17 марта).
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