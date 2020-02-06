Экс-тренер «Реала» Тошак: игру Бэйла невозможно критиковать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Джон Тошак поделился мнением о критике в адрес валлийского нападающего «сливочных» Гарета Бэйла.

«Я только вижу, что Бэйл постоянно страдает из-за травм. В Мадриде на всех смотрят через лупу, там всегда кого-то критикуют, а он по тем или иным причинам не даёт много интервью. Но его игру невозможно критиковать. Нужно брать во внимание проблемы Гарета с травмами. Посмотрите на его статистику голов за матч и количество трофеев. Это трудно превзойти», — приводит слова Тошака Goal.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 30-летнего футболиста 3 гола и 2 результативные передачи.

Гарет выступает за «Реал» с сентября 2013 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.