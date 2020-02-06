Стали известны детали спора между «Динамо» и Шейдаевым

Как стало известно «Чемпионату», конфликт нападающего Рамиля Шейдаева с «Динамо» заключается в переговорах по расторжению контракта. Изначально клуб должен был выплатить форварду три месячные зарплаты, которая составляла € 50 тыс. в месяц. Однако в последний момент клуб изменил решение и расторг контракт в одностороннем порядке. Палата по разрешению споров обязала «Динамо» выплатить Шейдаеву всю зарплату до конца контракта.

О наложении трансферного запрета на «Динамо» было объявлено накануне, 5 февраля. Это решение было принято палатой по разрешению споров РФС. Причиной стали нарушения при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым. Запрет будет снят в случае исполнения бело-голубыми обязательств перед футболистом.



Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом.