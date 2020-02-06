«Динамо» готово обратиться в CAS в связи с запретом на регистрацию новичков

В московском «Динамо» сообщили о готовности обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Российского футбольного союза наложить на клуб запрет на регистрацию новых футболистов.



«Клуб будет готов обратиться в CAS, когда получит от палаты по разрешению споров расширенное решение», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».



О наложении трансферного запрета на «Динамо» было объявлено накануне, 5 февраля. Данное решение было принято палатой по разрешению споров РФС. Причиной стали нарушения при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым. Запрет будет снят в случае исполнения бело-голубыми обязательств перед футболистом.



Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом.

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов