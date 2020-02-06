Черышев приступил к тренировкам в общей группе
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном «твиттере» испанского клуба.
Футболист провёл полноценное занятие. Черышев не принимал участия в последних матчах «Валенсии» из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче с «Мальоркой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Денис Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании
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