Черышев приступил к тренировкам в общей группе

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном «твиттере» испанского клуба.

Футболист провёл полноценное занятие. Черышев не принимал участия в последних матчах «Валенсии» из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче с «Мальоркой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.

Денис Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.