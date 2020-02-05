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«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании

«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» принимала «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Гранада» открыла счёт в матче на 3-й минуте благодаря точному удару Роберто Сольдадо. Под самый перерыв нападающий «Валенсии» Родриго сравнял счёт. Уже в компенсированное время к матчу арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Сольдадо, оформив дубль.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев не принимал участие в этой встрече из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».

Таким образом, «Гранада» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Валенсия» завершила участие в турнире.

Кубок Испании. 1/4 финала
04 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Сольдадо – 3'   1:1 Родриго – 40'   2:1 Сольдадо – 90+4' (пен)
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