«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании
В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» принимала «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Гранада» открыла счёт в матче на 3-й минуте благодаря точному удару Роберто Сольдадо. Под самый перерыв нападающий «Валенсии» Родриго сравнял счёт. Уже в компенсированное время к матчу арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Сольдадо, оформив дубль.
Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев не принимал участие в этой встрече из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».
Таким образом, «Гранада» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Валенсия» завершила участие в турнире.
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
01:32
-
01:14
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:23
- 4 февраля 2020
-
23:59
-
23:47
-
23:35
-
23:29
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:39
-
22:36
-
22:25
-
22:19
-
21:47
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
20:48
-
20:44
-
20:42
-
20:30
-
20:16
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:29
-
19:28
Партнерский контент