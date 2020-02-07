Лаллана намерен покинуть «Ливерпуль» в конце сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, вероятно, покинет мерсисайдский клуб по окончании сезона, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский хавбек намерен уйти из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Лаллана не получает достаточного количества игровой практики, вследствие чего намерен искать новый клуб. Некоторые клубы Премьер-лиги, в частности «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер», уже проявили интерес к полузащитнику, а для него при выборе приоритетным критерием станет предполагаемый объём игрового времени.

Лаллана перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона» за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в английской Премьер-лиге 13 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.