Беланда, отказавшийся переходить в «Спартак», отклонил предложение «Рубина»

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда отклонил предложения двух клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает Sporx.

Согласно информации источника, после отказа от перехода в московский «Спартак» 29-летний хавбек турецкого клуба отклонил также предложение казанского «Рубина». Несмотря на это, «Галатасарай» всё ещё надеется расстаться с марокканцем до закрытия зимнего трансферного окна.

Беланда выступает за «Галатасарай» с 2017 года. Ранее он играл за «Монпелье», киевское «Динамо», «Шальке-04» и «Ниццу». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола (все — с пенальти) и получил 4 жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Галатасараем» рассчитан до лета 2021 года.