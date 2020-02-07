Беланда, отказавшийся переходить в «Спартак», отклонил предложение «Рубина»
Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда отклонил предложения двух клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает Sporx.
Согласно информации источника, после отказа от перехода в московский «Спартак» 29-летний хавбек турецкого клуба отклонил также предложение казанского «Рубина». Несмотря на это, «Галатасарай» всё ещё надеется расстаться с марокканцем до закрытия зимнего трансферного окна.
Беланда выступает за «Галатасарай» с 2017 года. Ранее он играл за «Монпелье», киевское «Динамо», «Шальке-04» и «Ниццу». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола (все — с пенальти) и получил 4 жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Галатасараем» рассчитан до лета 2021 года.
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