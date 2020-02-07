Сотни фанатов «Ботафого» встретили Хонду в аэропорту
Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, который этой зимой подписал контракт с бразильским клубом «Ботафого», прилетел в Рио-де-Жанейро. В аэропорту 33-летнего футболиста встретили сотни болельщиков «одинокой звезды».
Видео можно посмотреть на странице «Ботафого» в «Твиттере».
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус».
«Ботафого» завершил сезон 2019 года на 15-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А. В 38 матчах команда из Рио-де-Жанейро набрала 43 очка.
Кейсуке в нынешней кампании принял участие в 4 встречах нидерландской Эредивизии.
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