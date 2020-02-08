Симеоне — о ситуации «Атлетико»: должны показать, что мы живы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий в преддверии домашней встречи 23-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
«Для нас все матчи являются финалами. Мы несём определённую ответственность. Собираемся сражаться с очень хорошими командами. Мы не забегаем вперёд — идём от матча к матчу. Верим в такой подход. Ожидаю, что стадион будет полным, учитывая, в какой ситуации находится «Атлетико». Это самое главное.
Вылет «Реала» и «Барселоны» из Кубка Испании? С большим уважением отношусь ко всем командам, но я не комментирую ситуации, которые нас не касаются. Я только думаю о том, как сделать «Атлетико» лучше и исправить наше положение. Должны показать, что мы живы», — приводит слова Симеоне Goal.
Матч «Атлетико» — «Гранада» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 8 февраля, начало — в 23:00 мск.
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