Первая в Аргентине игрок-трансгендер: футбол помог пережить процесс по смене пола

Мара Гомес, первая в истории Аргентины футболистка-трансгендер, рассказала о тяжёлом периоде, который наступил в её жизни во время процесса по смене пола.

«Я прошла процесс по смене поля, было тяжело пережить это. Не осознавала этого, но футбол помог преодолеть все препятствия, дискриминацию и изоляцию. На эмоциональном уровне это мне очень помогло. Думаю, именно этот факт вызвал у меня зависимость от спорта.

В первую очередь все мы люди, а уже потом — мужчины или женщины. Неважно, какого мы пола, мы люди прежде всего. Раньше футбол был исключительно мужским видом спорта. Однако сегодня футбол для всех — мужчин и женщин", — цитирует Гомес в своём «твиттере» Sun Sport.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sun Sport.