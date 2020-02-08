Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Первая в Аргентине игрок-трансгендер: футбол помог пережить процесс по смене пола

Первая в Аргентине игрок-трансгендер: футбол помог пережить процесс по смене пола
Футбол / Южная Америка 0

Мара Гомес, первая в истории Аргентины футболистка-трансгендер, рассказала о тяжёлом периоде, который наступил в её жизни во время процесса по смене пола.

«Я прошла процесс по смене поля, было тяжело пережить это. Не осознавала этого, но футбол помог преодолеть все препятствия, дискриминацию и изоляцию. На эмоциональном уровне это мне очень помогло. Думаю, именно этот факт вызвал у меня зависимость от спорта.

В первую очередь все мы люди, а уже потом — мужчины или женщины. Неважно, какого мы пола, мы люди прежде всего. Раньше футбол был исключительно мужским видом спорта. Однако сегодня футбол для всех — мужчин и женщин", — цитирует Гомес в своём «твиттере» Sun Sport.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sun Sport.

УАЗ стал титульным спонсором чилийского «Палестино». Игроки клуба получат по внедорожнику
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020